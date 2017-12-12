Как россияне будут отдыхать на новогодние праздники
12 декабря 2017 13:14
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В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса, с 1 по 6-е и 8 января - новогодние каникулы, 7-е - Рождество Христово. 29 декабря является последним рабочим днем. Таким образом, для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Занятые по шестидневной неделе, в новогодние праздники будут отдыхать с 31-го по 8-е, 30 декабря - рабочий день (если иное не установлено локальными нормативными актами организации).
Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты, пишет СарБК.
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