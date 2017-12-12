Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте.
Самарская губерния опустилась на 15 место по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ
14-м претендентом на пост главы города стал руководитель отдела ООО «Профессиональная система продаж»
14-м претендентом на пост главы города стал руководитель отдела ООО «Профессиональная система продаж»
В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных театральных фестивалей и конкурсов.
Первый муниципальный театр «Самарская площадь» отпразднует 30-летний юбилей
Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде Спортсмены намерены выступить ради болельщиков.
Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат Ранее мужчину уже судили.
Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат
В России сегодня отмечается День Конституции Праздник создан в 1994 году.
В России сегодня отмечается День Конституции
Названо слово года по версии американского словаря Им оказался феминизм.
Названо слово года по версии американского словаря
сегодня  Вторник, 12 декабря, 15:44
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 59.23
-0.05
EUR 69.8
0.16
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Как россияне будут отдыхать на новогодние праздники

12 декабря 2017 13:14
143
Как россияне будут отдыхать на новогодние праздники Для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней.
Для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней.

В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса, с 1 по 6-е и 8 января - новогодние каникулы, 7-е - Рождество Христово. 29 декабря является последним рабочим днем. Таким образом, для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Занятые по шестидневной неделе, в новогодние праздники будут отдыхать с 31-го по 8-е, 30 декабря - рабочий день (если иное не установлено локальными нормативными актами организации).

Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты, пишет СарБК.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 декабря 2017  15:29
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
  Социум
13
12 декабря 2017  12:57
Экспозиция Самарской области представлена на международной выставке-форуме «Экотех 2017». Это главная площадка в России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого развития планеты.
Экспозиция Самарской области представлена на международной выставке-форуме «Экотех 2017»
Это главная площадка в России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого развития планеты. Социум
114
11 декабря 2017  23:57
Но аналитики не ждут падения цен на заправках, а лишь замедления их роста.
Бензин начал резко дешеветь на товарной бирже после запроса ФАС
Но аналитики не ждут падения цен на заправках, а лишь замедления их роста.    Социум
424
Весь список

Здравоохранение
12 декабря 2017  15:14
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте.
Самарская губерния опустилась на 15 место по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ
В начале 2017 года мы занимали 14 место, а пять лет назад были на втором месте.  Здравоохранение
46
11 декабря 2017  15:11
Офтальмологи осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Мобильные комплексы больницы Ерошевского будут работать в Тольятти
 Офтальмологи осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса... Здравоохранение
157
11 декабря 2017  12:28
ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку.
ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране
Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку. Здравоохранение
188
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
477
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
660
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
544
Весь список
Туризм
6 декабря 2017  12:50
Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок Город занял в рейтинге седьмое место.
Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
225
4 декабря 2017  12:58
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
501
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
256
Весь список
Образование
11 декабря 2017  23:46
Российские вузы заняли три места в первой сотне.
Новый российский рейтинг вузов возглавили три американских университета
Российские вузы заняли три места в первой сотне.   Образование
279
7 декабря 2017  14:41
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают участие в финале Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), который стартовал сегодня на базе Са
Самара принимает финал Всероссийского инженерного конкурса
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают... Образование
251
5 декабря 2017  16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.
В Самарском университете откроется совместная российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.  Образование
430
Весь список

Культура
12 декабря 2017  14:31
В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных театральных фестивалей и конкурсов.
Первый муниципальный театр «Самарская площадь» отпразднует 30-летний юбилей
 В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных... Культура
68
12 декабря 2017  13:14
Как россияне будут отдыхать на новогодние праздники Для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней.
Как россияне будут отдыхать на новогодние праздники
Для работающих в режиме пятидневной рабочей недели новогодние каникулы продлятся 10 дней. Культура
142
12 декабря 2017  10:33
Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре В финале сразятся шесть команд.
Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре
В финале сразятся шесть команд. Культура
107
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
312
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
376
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
487
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5485
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2026
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8929
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2677
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10423
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3055
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2500
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1657
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2020
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1918
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1609
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3243
Весь список

Мероприятия
Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре
Самарский зоопарк отметит Международный день обезьян
В СОУНБ откроется юбилейная выставка авторской куклы «Пять историй старого дома»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти ночью утонула женщина

1364

Еще одна женщина примет участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Самары

1277

Самара: какие организации отвечают за уборку дорог, тротуаров, дворов, посадочных площадок остановок и других территорий в городе

502
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1663

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1497
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда