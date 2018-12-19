Итоги Года русского балета в САТОБ и презентация книги «Либретто балетов Мариуса Петипа»

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26 декабря в 18:30 на Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится открытая беседа об итогах Года русского балета в САТОБ. Главный балетмейстер Юрий Бурлака расскажет о мероприятиях проводившихся театром весь год, в течение которого праздновался юбилей крупнейшего российского хореографа Мариуса Петипа, и проведет презентацию своей книги «Либретто балетов Мариуса Петипа. Россия 1848–1904».САТОБ одним из первых театров в стране начал празднование юбилея Петипа и на протяжении года проводил мероприятия самых разных форматов, призванных почтить и увековечить память человека, признанного основоположником русского классического балета.Финальным аккордом празднования юбилея, в обиходе превратившегося в Год Петипа, стало издание книги «Либретто балетов Мариуса Петипа. Россия 1848-1904», составителями которой стали Юрий Бурлака и Анна Груцынова. Книга содержит уникальные, до этого широко не издававшиеся материалы о балетах Петипа, поставленных на российской сцене. Проект по изданию книги реализован при поддержке губернатора Самарской области. Книга пока не поступала в свободную продажу. На презентации будет рассказано, как можно будет с ней ознакомиться, передает пресс-служба САТОБ.