Ирландские рокеры из U2 стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами года по версии Billboard, заработав более $54 млн

152

По оценке издания, участники рок-группы за год заработали $54,4 млн, причем $52 млн им принесли доходы от живого тура Joshua Tree Tour. Данные Billboard расходятся с данными Forbes: этот журнал ранее также назвал U2 самой высокооплачиваемой группой, однако привел другие данные о заработке музыкантов — $118 млн.Второе место в рейтинге Billboard занял американский кантри-музыкант Гарт Брукс. Его доход Billboard оценил в $52,2 млн. Он обогнал по уровню доходов Metallica, заработавшую $43,2 млн. В то же время Metallica оказалась на первом месте по уровню доходов от проданных записей — реализация пластинок принесла рокерам $8,7 млн.Вслед за ними в рейтинге идут Бруно Марс ($40,7 млн), Эд Ширан ($31,3 млн) и Леди Гага ($29,7 млн, самая высокооплачиваемая женщина в рейтинге).Всего в топ-50 рейтинга вошли 24 рок-исполнителя, девять исполнителей поп-музыки, девять кантри-музыкантов и восемь исполнителей в жанре хип-хоп и R&B. Большая часть участников списка (29 музыкантов и групп) — музыканты, выступающие по меньшей мере 20 лет или выпустившие не менее десяти альбомов. Основную долю в доходах всех исполнителей занимают средства, полученные от концертной деятельности и туров — для всех музыкантов из топ-50 доходы от концертов составляют 80% общего дохода. В список вошли лишь два музыканта, не участвовавшие в 2017 году в гастролях, — канадский рэпер Дрейк (37-е место) и Тейлор Свифт (48-е место).Ранее рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей составил журнал Forbes. По его данным, больше всего за год заработал боксер Флойд Мейвезер, получивший $275 млн за бой с Коннором Макгрегором.