Илзе Лиепа провела мастер-класс для хореографов Самарской области
6 марта 2019 19:16
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Культурно-просветительский, образовательный проект «Волжские сезоны» призван стать серьезной творческой мастерской по повышению уровня молодежного танцевального творчества в стране, и рассчитан на три года. Первый посвящен работе с педагогами детских и юношеских танцевальных коллективов.
«Это очень важная составляющая проекта, поскольку позволяет нашим педагогам получить повышение квалификации у мастеров мирового уровня. Более того, идет разговор о создании в Самарской области филиала Фонда Илзе Лиепа, который на наш взгляд должен стать определенной точкой притяжения и инициатором различных проектов, связанных с объединением танцевальных коллективов», — прокомментировал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
На двухдневный семинар-практикум собрались 150 педагогов-балетмейстеров и хореографов со всей области, работающих в разных танцевальных стилях и жанрах. Педагоги семинара – лауреат Государственной премии и национальной театральной премии «Золотая Маска» Илзе Лиепа; балетмейстер, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович; доцент кафедры хореографии ГИТИС, экс-солистка Большого театра Елена Андриенко.
«Я считаю, что присутствовать на мастер-классах выдающихся деятелей хореографического искусства — это знаковое событие. Сейчас в зале представители 19-ти муниципальных образований региона. Мастер-класс проходит как теоретический, так и практический. Преподают очень доступно, очень понятно для любого уровня хореографов», — отметила директор Самарского хореографического училища (колледжа) Регина Молошник:
«Без любительского творчества, без того, чтобы молодежь была увлечена танцем, невозможно найти нашу национальную идентичность», — считает Илзе Лиепа. «И, конечно, такой крупный проект невозможен без поддержки. Я очень рада, что Дмитрий Игоревич Азаров почувствовал важность этого вопроса. Мы получили его поддержку и смогли провести наш первый сезон здесь в полном объеме. Это не единственный наш приезд, поскольку должна быть полноценная работа на протяжении нескольких лет.
В рамках фестиваля на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы гала-спектакля «Князь Владимир». Это проект Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», которую учредил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, а также часть образовательной программы «Волжские сезоны», реализуемая фондом Илзе Лиепа при содействии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и при поддержке Администрации Президента РФ. К слову, впервые спектакль был показан на сцене Большого театра.
«Единое пространство творчества с режиссером из театра имени Вахтангова, с Николаем Бурляевым, Еленой Богданович, для ребят бесценно. Что мы хотим достигнуть этим проектом? Хотим вырастить ребят, которые будут любить свою страну, свою историю. Я каждый раз радуюсь, когда смотрю, как они работают на сцене. С каким энтузиазмом и творческой энергетикой. Они делают это с большой любовью. Это же воспитание молодежи. Здесь нет неважных вещей. Например, очень важно ставить границы недопустимого. Показывать образцы положительного. К счастью, ваш регион богат прекрасными примерами. В нашем спектакле участвует детский музыкальный театр «Задумка». Это один из лучших коллективов России не только в плане прекрасной подготовки, но и в концепции работы с молодежью», — поделилась впечатлениями Илзе Лиепа.
Спектакль «Князь Владимир» является примером работы с детскими танцевальными коллективами, которую Фонд Илзе Лиепа вел на протяжении года. Из числа «золотых» лауреатов Всероссийского конкурса «Весна священная» выбраны лучшие: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский музыкальный театр «Задумка» (Самара), ансамбль танца «Улыбка» Свердловской Государственной Детской Филармонии, шоу-балет «Алиса» (Керчь).
Спектакль «Князь Владимир» рассказывает о жизни великого исторического деятеля, который искал пути сделать Русь сильным государством. В драматической и хореографической партии княгини Ольги – Илзе Лиепа; в драматической роли князя Владимира – актер театра и кино Андрей Мерзликин; в танцевальной роли князя Владимира – танцовщик и хореограф, лауреат премии «Золотая Маска» Роман Андрейкин; Старца исполняет кинорежиссер Николай Бурляев, который ради этой роли впервые за 50 лет вышел на театральную сцену. Музыкальный пролог, ставший гимном спектакля, написала и исполнила Ольга Кормухина. В спектакле объединены современная хореография, драматический текст и мультимедийное декорационное оформление, звучит музыка русских композиторов – Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова.
Балетмейстер-постановщик – лауреат Премии Мориса Бежара и «Золотой Маски» Елена Богданович. Режиссер-постановщик – режиссер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Иванов. Художник-постановщик – Анатолий Нежный. Художник по костюмам – автор костюмов открытия Олимпиады в Сочи Екатерина Котова.
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным: на него приглашены педагоги-участники семинара, участники танцевальных коллективов города и области, ребята из детских домов, многодетные семьи, воспитанники социальных детских учреждений, передает пресс-служба облправительства.
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