Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
7 декабря 2018 22:18
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На "Грэмми" в этой номинации также претендуют дирижёры Джон Адамс, Майкл Кристи, Кристоф Руссе и Себастьян Вейгл. Кто же получит статуэтку, станет известно 10 февраля 2019 года. 61-я церемония "Грэмми" пройдёт в Лос-Анджелесе.
Фото: соцсети
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