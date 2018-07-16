Хореограф Эльвира Первова представит Самару на Американском Танцевальном Фестивале (American Dance Festival)

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Организаторы American Dance Festival с 1934 года придерживаются своей миссии: поощрять и поддерживать развитие современной танцевальной индустрии; продолжать работать как с новыми, так и с именитыми хореографами и танцорами, дабы сохранить танцевальное наследие человечества.Эльвира Первова вместе с хореографами из 32 стран в настоящее время находится в Северной Каролине, в Центре современного искусства, где проходит 6-и недельное обучение. Самарский хореограф представила зрителям международную постановку, в которой принимали участие танцовщики из Тайваня, Германии, Испании, США. Зрители встретили овациями работу самарского балетмейстера. Теперь Самару знают и во всем хореографическом мире!Без малого двадцать лет Эльвира Первова занимается развитием современных танцев в Самаре. Под её руководством театр «СКРИМ» объехал всю страну, принимая участие во все возможных фестивалях, в его репертуаре несколько десятков спектаклей.«Для меня не важна суперсложная техника, — гораздо важнее в хореографическом творчестве именно наполнение внутреннее. Мне важно понимать, о чём танцует танцор, чем он наполнен, что он транслирует мне через свой танец. Я стараюсь вывести своих танцоров на хороший уровень, но для меня важно, чтобы зритель с моего концерта ушел с наполненным сердцем, а не с таким ощущением каких-то спецэффектов. Я, наверное, расстроюсь, если уйдя с моего спектакля, зритель скажет: «Классно они танцуют»,- говорит Эльвира Первова в одном из интервью, сообщает пресс-служба администрации Самары.