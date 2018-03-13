HBO рассказал о финальных сериях «Игры престолов»

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«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и нашей карьере. Ни один из актеров ранее не получал на руки свой сценарий, а тут один за другим [их персонажи] стали умирать», — рассказала глава телеподразделения HBO Франческа Орси, принявшая участие в соответствующей конференции в Израиле.Она отметила, что после завершения читки слушатели аплодировали стоя 15–20 минут.«В самом конце все смотрели в пол, а потом, когда подняли глаза вверх, в них были слезы», — сказала Орси.Ранее телеканал HBO сообщал, что итоговый восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк, уточняла, что первый эпизод финального сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года.