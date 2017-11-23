Государственный Волжский русский народный хор в Самаре отмечает свой 65-ый юбилей

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24 ноября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл.Куйбышева, 1) состоится праздничный концерт, посвященный 65-летию Государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова.Артисты прославленного коллектива приглашают зрителей окунуться в историческое путешествие своего творческого пути с момента основания хора до сегодняшнего дня на сцене Самарского академического театра оперы и балета, где в 1952 году состоялась их премьера.Лучшие песни Золотого фонда коллектива и новые композиции, а также творческие поздравления друзей хора порадуют гостей юбилейного вечера.