Горожан приглашают встретить Старый Новый год в Самарской кирхе

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Зрителей ждёт совершенно необычная и уникальная для нашего города встреча трёх духовых инструментов и органа.Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает встретить Старый Новый год музыкально – посетить Вечер камерной и органной музыки – 13 января в 17:00.Зрителей ждёт совершенно необычная и уникальная для нашего города встреча трёх духовых инструментов и органа, а также праздничная (в том числе и рождественская) музыка разных эпох и стилей.Исполнители: Анна Лазанчина (флейта, Самара) – Алексей Балашов (гобой, Москва) – Михаил Ходош (бас-тромбон, Москва) – Анна Карпова (орган, Самара)В программе произведения И.С.Баха, Д.Букстехуде, Н.Шедвиля, К.В.Глюка, К.Бальбатра, В.Беллини, Т.Альбинони и др.Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)6+