Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным

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17 мая в 12:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Николаем Ильиным, кандидатом технических наук, профессо-ром кафедры водоснабжения и водоотведения АСИ СамГТУ.Сфера научных интересов Николая Ильина – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды.Он занимается изобретательской деятельностью более 30 лет и является ав-тором многих разработок, внедренных в производство и имеющих важное значение для раз-вития страны.Николай Ильин награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», медалью имени А. Нобеля, серебряной медалью имени В. И. Вернадского, имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники».На творческой встрече Николай Алексеевич расскажет о себе, поделится с аудиторией знаниями и опытом, накопленными за много лет работы; расскажет о своих изобретениях, о том, как стать изобретателем, о трудностях и ошибках, с которыми можно столкнуться, и как их избежать.На выставке, организованной сотрудниками ОППТИ, будут представлены описания изобретений Ильина, а также книги и журнальные статьи из фондов библиотеки, автором ко-торых является Николай Алексеевич.Встреча пройдёт в рамках реализации областного проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».