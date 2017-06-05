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Горожан приглашают на премьеру короткометражного художественного фильма, снятого в Самаре

5 июня 2017 14:00
75
Горожан приглашают на премьеру короткометражного художественного фильма, снятого в Самаре
Показ пройдет в большом зале кинотеатра «Художественный».

    19 июня в Самаре состоится премьера короткометражного фильма «Представь, что ты машинист». Показ пройдет в большом зале кинотеатра «Художественный» в 19.00.

    Картина снята самарской киностудией «Три Товарища» под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе («Две зимы и три лета», «Время для двоих» и др.). Главные роли в фильме исполнили актеры Самарского академического театра драмы им. М. Горького Денис Евневич, Владимир Сапрыкин, Максим Горюшкин, Нина Лоленко и Наталья Ионова.

    Съемки короткометражки проходили в Самаре в январе 2017 года. Однако история, рассказанная режиссером, вообще не имеет географической привязки: в центре внимания – внутренний мир человека.

    В центре сюжета - молодой, но уже весьма известный писатель. Неожиданно для себя он оказывается в творческом кризисе. После разговора с издателем писатель выходит на улицу, где его сбивает машина. Впав в кому, он становится персонажем собственной книги. Мужчина пытается выбраться из мира произведения до того, как в мире реальном его отключат от аппарата ИВЛ.

    После премьеры фильм будет представлен к участию на различных отечественных и международных кинофестивалях. Первый показ картины и творческая встреча с режиссером состоится 19 июня в большом зале кинотеатра «Художественный» в 19.00.

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