Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды

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Он приедет 6 и 18 декабря.

Большое Новогоднее путешествие главного волшебника страны начнется в ноябре. Дед Мороз посетит около 50 городов. Увидеть Деда Мороза из Великого Устюга смогут и дети Самарской области. В декабре он дважды навестит наш регион, сообщают в группе "Нетипичная Самара".



Первый раз Дед Мороз приедет в Самару 6 декабря. В этот день у него запланированы съемки для одного из федеральных каналов. 18 декабря он вновь приедет в областную столицу, чтобы зажечь огни на главной елке, а за день до этого он навестит Тольятти и поздравит местных детей.