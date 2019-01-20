Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года
20 января 2019 19:21
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Картина повествует о путешествии к югу США джазового музыканта Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа. В главных ролях сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини. Картина уже имеет главную награду фестиваля в Торонто, а немногим ранее была удостоена "Золотого глобуса" в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".
Лучшим анимационным фильмом года стал "Человек-паук: Через вселенные". "Удивительная миссис Мейзел" стала лучшим комедийным сериалом, а "Королевские гонки Ру Пола" победили в номинации "Лучшая игровая телепередача".
Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" , а лучшим телефильмом стал "451 градус по Фаренгейту".
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