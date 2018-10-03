Гастроли МГАСО открыли Международный фестиваль в Самарской филармонии

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На сцене в этот вечер с большим успехом выступил один из лучших симфонических оркестров мира - Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ Павла Когана. Концерт проходил при поддержке Министерства культуры РФ в рамках юбилейного турне к 75-летию коллектива.С 1 октября по 4 ноября 2018 года коллектив впервые совершает масштабный тур по городам России. Самара стала первой гастрольной площадкой в туре.Гастрольная программа коллектива, обладающего высочайшим классом исполнительского мастерства, была посвящена музыке русских композиторов. В исполнении оркестра прозвучали лучшие танцевальные миниатюры композиторов «Золотого века»: М. Глинки, Н. Рубинштейна, А. Глазунова, Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.Мастерская интерпретация Павла Когана получила яркое воплощение средствами симфонического оркестра, продемонстрировавшего лучшие традиции русской исполнительской школы. И это не случайно – в составе одного из старейших отечественных симфонических коллективов играют талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов.Павел Коган - народный артист России, действительный член Российской академии искусств, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер Ордена Искусств и литературы, Лауреат Государственной премии РФ. В 2011 году имя маэстро вошло в список 10 величайших дирижеров XX века, составленный британским телеканалом Classical TV. С 1989 года Павел Коган является художественным руководителем и главным дирижером Московского государственного академического симфонического оркестра. Записи, сделанныеПавлом Коганом с МГАСО и другими коллективами, являются ценным вкладом в мировую музыкальную культуру. За исполнение всех симфоний и вокально-симфонических произведений Малера маэстро был удостоен Государственной премии России.«Я с музыкой – ежедневно, ежечасно, ежеминутно,- говорит Павел Коган, - моя мечта – как можно чаще выступать перед российской публикой. Так сложилось, что за 75 лет существования оркестра коллектив побывал практически во всех странах мира. Поездка, которую мы осуществляем сейчас, посвящена 75-летию со дня основания МГАСО, и сама по себе грандиозна. Наш тур пройдет через всю Росси до Владивостока. Мы будем выступать в 20 городах за 34 дня. В Самаре – первый концерт тура. Символично, что это 1 октября -Международный день Музыки. А учитывая то, что я не так давно выступал с Самарским оркестром, мне это особенно приятно», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети