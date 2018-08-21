Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре: ПРОГРАММА
21 августа 2018 13:39
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В среду, 22 августа, в Самаре стартует фестиваль «Пластилиновый дождь». В преддверии шоу организаторы мероприятия опубликовали программу, которая растянется на 5 дней (6+).
Первые выступления уличных артистов состоятся в Струковском саду у грота 22 августа, пишет 63.ру. В 18:00 начнут работать интерактивные площадки, в 18:40 все желающие смогут послушать шиз-оркестр «Каша», в 19:30 музыкантов сменят артисты «Пластилинового дождя» с перформансом «Равновесие ветра». В 20:00 гости Струковского услышат гром барабанного шоу «Beat makers drum clan».
— Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 20:20. Ровно через 10 минут после этого в небо запустят светящиеся воздушные шары. Кульминацией первого дня станет выступление питерского уличного театра «Небесная карусель», — сообщили организаторы.
Фестиваль продолжится в четверг, 23 августа. С 17:00 в Струковском будут работать интерактивные зоны.
— С 17:15 до 19:00 в парке выступят музыкальные группы «Саботаж», «Marjorine», «Своя философия» и «Дрова». После их сменят танцоры коллектива «PLЯSKI». Финальное выступление пройдет в 19:30, уфимские артисты театра «De Buffo» покажут спектакль «P.S.», — рассказали организаторы мероприятия.
На следующий день, 24 августа, фестиваль переместится на волжскую набережную. У Красноармейского спуска с 17:15 до 19:00 выступят музыканты «Aleksandra's band», «Два Льва», «Steam Brothers». В 19:00 самарцам покажут кнут-шоу «Baron Whip-Show». В 19:20 артистов снова сменят музыканты «Avenue Beat». Финальное событие дня — спектакль «Я играю на краю» московского театра «Унисон».
В субботу, 25 августа, в Струковском парке сыграют музыканты из «Мимикрии», «The singles» и «Jazzy Sways». Вечером чилийский театр Murmuyo покажет спектакль «Fisura», выступление начнется в 19:00.
В заключительный день фестиваля, 26 августа, в 14:00 в парке повторится кнут-шоу «Baron Whip-Show». Через час театр «Пластилиновый дождь» организует перформанс «Между завтра и вчера». С 16:00 до 18:00 гостей фестиваля будут развлекать музыкальные группы «Василий Походун Band», «Дайте Гремми», «.wE», « Mailo» и «Electric Rutz».
Кульминацией фестиваля станет спектакль «Fisura» от чилийских артистов. В 19:30 и 19:45 пройдут световые шоу «CLAY» и «A-pix». Последнее выступление состоится в 20:00, «Пластилиновый дождь» покажет спектакль «Обряд». А для большего погружения в атмосферу в последний день мероприятия по Струковскому саду будут ходить гадалки и предсказатели.
Фото pixabay.com
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