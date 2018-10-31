"Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета номинирована за "Золотую Маску"

127

Балет Самарского театра оперы и балета "Эсмеральда" в постановке главного балетмейстера театра Юрия Бурлаки номинирован как лучший балетный спектакль.С ним конкурируют 9 других спектаклей, включая громкую премьеру Большого театра – балет "Нуреев" – и еще одну работу Бурлаки: "Корсар"в Воронежском театре оперы и балета.Юрий Петрович выдвинут в номинации "лучшая работа балетмейстера-хореографа" дважды: и как создатель "Эсмеральды", и как постановщик "Корсара"За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Этот результат – итог всего лишь одного года работы Юрия Бурлаки в качестве главного балетмейстера театра.Итоги премии будут подведены в Москве 16 апреля 2019 года, передает пресс-служба театра.