Дмитрию Азарову представили варианты реконструкции здания драмтеатра в Самаре
29 января 2019 21:03
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Всего Президент России Владимир Путин создал 16 рабочих групп в Госсовете. Направление «культура» возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Развитию культуры в этом году будет уделяться особое внимание, ведь 28 апреля 2018 года глава государства подписал Указ «О проведении в Российской Федерации «Года театра». Поэтому работы в этом направлении предстоит много.
«Я рассчитываю на то, что мы будем вместе предлагать идеи, формировать повестку, задавать тон. На культурной общественности Самарской области лежит особая ответственность. Крайне важно, чтобы мы активно сотрудничали», - обратился Дмитрий Азаров к представителям отрасли культуры.
Свое участие в составе экспертного совета рабочей группы уже подтвердили более 30 специалистов из региона, а также сотрудники федеральных ведомств. Формирование пула продолжится в феврале. Дмитрий Азаров обратил внимание коллег на то, что в эту группу обязательно должны войти работники театров.
Также на совещании обсуждались перспективы реконструкции здания Самарского академического театра драмы им. Горького. В этом вопросе регион заручился поддержкой зампреда правительства РФ Ольги Голодец, дано соответствующее поручение.
Необходимость реконструкции назрела давно, так как в последний раз она проводилась в 1967 году. В настоящее время происходит постепенное обветшание кровли здания, устарело оборудование сцены. Стоимость реконструкции эксперты оценивают примерно в 3,5 млрд рублей. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года.
По оценкам работников театра, при реконструкции будет уменьшена площадь зрительного зала, а количество мест сокращено до 400-450. Поэтому потребуется строительство новой малой сцены. Участники рабочей группы обсудили концептуальные варианты реконструкции театра, предполагающие как возведение пристроя к зданию, так и заглубление под театральную площадь и памятник Чапаеву. Дмитрий Азаров поручил подготовить четкое обоснование по представленным вариантам, чтобы этот вопрос можно было рассмотреть на уровне федерального Минкульта, передает пресс-служба облправительства.
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