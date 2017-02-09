Дмитрий Сташенков: «Эти документы буквально спасли из огня — там содержится информация о раскопках средневекового могильника в районе Барбошиной поляны».

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«Эти документы находились в куче макулатуры, ее нашли при сносе деревянного дома на углу Садовой и Ульяновской. Эту папку буквально спасли из огня, ведь рабочие топили печь бумагой. Нам очень повезло, что эту папку заметил неравнодушный самарец, забрал ее и потом она попала к нам в музей. Здесь находится рукопись письма Федора Тимофеевича Яколвева, который в 1918 году был директором Самарского городского музея, в редакцию газеты «Волжская новь». Он предлагает поместить заметку о раскопках на территории Барбошиной поляны. Эти раскопки он проводил вместе с меценатом и художником Константином Павловичем Головкиным и Петром Николаевичем Ефимовым. В чем ценность этих документов? Мы знаем, что на территории Барбошиной поляны располагался средневековый некрополь, могильник, где совершали захоронения преимущественно мордовские жители этого региона. Часть документов по раскопкам была утрачена, мы много лет работали в архивах. У нас оставалась большая пустота, мы не могли получить информацию о том, в каком виде проводили свои работы Константин Головкин со своими товарищами. Судя по всему, было раскопано более десятка погребений, но что это за захоронения, какими предметами они сопровождались, что именно находилось в каждом погребении. И вот как раз из письма в этой папке мы и получаем эту информацию. Здесь есть и черновые описания погребений дневниковые записи. Сейчас мы уже провели ряд исследований, и через какое-то время подготовим книгу об исследованиях Яковлева и Головкина о древнейшей истории Самары».