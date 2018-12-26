Дмитрий Медведев поздравил коллектив Сызранского драмтеатра

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"Дорогие друзья!Примите мои сердечные поздравления с 100-летием Сызранского драматического театра.Вековой юбилей – особое событие не только для вас, но и для тысяч поклонников вашего искусства.Созданный в 1918 году, Сызранский театр открыл свой первый сезон пьесой А.Островского «Лес». Так началась история его успеха у зрителей, которая продолжается и в настоящее время.Все эти годы здесь работали яркие и талантливые режиссёры, артисты, художники, создававшие замечательные театральные традиции. А сегодня их приумножает ваш коллектив.На знаменитых подмостках идут классические и современные постановки, комедии и мелодрамы, музыкальные сказки. Каждая – это оригинальные сценические решения, режиссёрские эксперименты, искренняя и вдохновенная игра актёров. Ваши спектакли актуальны и интересны, всегда становятся событием, дарят удивительные эмоции и незабываемые впечатления зрителям разных поколений. Особой популярностью пользуется ваш фестиваль «Время театра», где можно увидеть интересные работы сценических коллективов из нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья.Желаю вам творческих успехов, новых проектов и премьер".Председатель Правительства Российской ФедерацииД.Медведев