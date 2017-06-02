Дмитрий Хмелёв: «Это именно настоящая надгробная плита с могилы Николая Щорса».

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«Я считаю, что это именно настоящая надгробная плита. Там ведь нашли еще плиты, их порядка 10 штук. Они все одинаковые разные фамилии, разные даты, но картины одни и те же, один и тот же материал, одно и то же исполнение.В Самару скоро приедет Александр Дроздов, это внучатый племянник Николая Щорса, журналист, очень интересный человек. Он очень заинтересовался нашей находкой. Что касается фотографии надгробия, я сомневаюсь, что это подлинное фото. Больше похоже на рисунок. И все документы и доказательства, которые появились в 30 годы — под большим сомнением. Они неподтвержденные. Ведь сначала про Щорса забыли, а когда вспомнили, начали что-то искать. И вот появились и очевидцы, и воспоминания — но насколько это все настоящее, большой вопрос. Поэтому я уверен, это часть надгробия, оно было небольшое. Это не первый случай, когда находят в самарских улицах могильные камни. Мы знаем, что в 30 годы Самара активно строились, стройматериалов не хватало, поэтому в ход шло все. В том числе каменные плиты с разрушенных и забытых могил. Но опять же, чтобы выяснить, что это, предстоит большая работы, мы будем привлекать экспертов, будем работать с различными источниками информации. Истины мы добьемся».