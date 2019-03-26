Дмитрий Азаров провел второе заседание рабочей группы Госсовета по культуре

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Во вторник, 26 марта, состоялось второе заседание рабочей группы Государственного совета РФ по культуре, которое провел Губернатор Самарской областиНапомним, в конце прошлого года Президент Россииподписал распоряжение о создании при Госсовете 16 рабочих групп, которые возглавили главы регионов. В Год театра работу по направлению «Культура» глава государства доверил Дмитрию Азарову.Первое заседание рабочей группы состоялось 18 февраля, второе – сегодня. Перед началом работы Дмитрий Азаров поздравил коллег с Днем работника культуры и Всемирным днем театра. «Развитию сферы культуры сегодня уделяется первостепенное внимание на государственном уровне. 2019 год объявлен Президентом страны годом театра. В России стартовал масштабный национальный проект, создана наша рабочая группа при Государственном совете, координирующая его реализацию на региональном уровне, – сказал Губернатор. – Все эти решения призваны придать новый импульс развитию сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-технического базу учреждений, сделать культурную жизнь малых городов и сел более качественной и разнообразной. Искренне рассчитываю, что наши с вами усилия также будут способствовать достижению этих важных для страны целей».На первом заседании рабочей группы было принято решение создать 6 подгрупп: по вопросам развития театрально-концертных учреждений и российского кино; по вопросам развития музейно-выставочной деятельности; по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержки народного творчества; подгруппа «Культура – детям»; по вопросам сохранения историко-культурного наследия; по методическому обеспечению деятельности в сфере культуры. На втором заседании руководители этих подгрупп – губернаторы и руководители профильных ведомств шести регионов России – доложили о планах работы на первое полугодие 2019 года.Так, к примеру, губернатор Омской области, возглавляющий подгруппу по вопросам театра и кино, рассказал о планах по поддержке кинотеатров в селах и малых городах, которые терпят убытки из-за прокатной политики крупных дистрибьютеров. Кинотеатры в глубинке сегодня ограничены в выборе фильмов. Поэтому подгруппа будет готовить предложение по льготам на прокат российских фильмов в малых кинотеатрах для рассмотрения его на рабочей группе Госсовета по культуре.При обсуждении методик поддержки учреждений культуры участники рабочей группы подняли вопрос о постепенном сокращении госзадания по творческим специальностям в региональных вузах. Дмитрий Азаров отметил, что эта проблема характерна для многих регионов, в том числе, и Самарской области. Напомним, на прошлой неделе вопрос о возвращении госзаказа на творческие специальности в Самарском государственном институте культуры губернатор обозначил на заседании проектного комитета по культуре под председательством вице-премьераи заручился ее поддержкой. Сегодня участники заседания высказали консолидированное предложение: сформировать обоснованную позицию по этому вопросу и в дальнейшем отстаивать ее на федеральном уровне уже от лица рабочей группы Госсовета.Также участники заседания обсудили концепцию федерального закона «О культуре». Первое публичное обсуждение документа состоялось 22 марта в Госдуме. В будущий законопроект предложили внести ряд поправок. Участники заседания рабочей группы поделились своими мнениями на счет концепции закона. О необходимости его доработки высказались Народный артист РФи президент Союза музеев России. Губернатор Самарской области отметил, что спешить с принятием закона нельзя, необходимы взвешенные, выверенные консенсусные решения. «Важно не торопиться, чтобы не навредить», – подчеркнул Дмитрий Азаров.По итогам заседания даны протокольные поручения, все они будут учтены в дальнейшей работе. Подчеркнем, что заседания рабочей группы будут проходить в ежемесячно, передает пресс-служба облправитеьства.