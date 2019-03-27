Дмитрий Азаров: "В 2019 году пристальное внимание будет уделено капремонту учреждений, развитию театров"

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«Самарской области-региону с мощными культурными традициями-нужно по максимуму воспользоваться возможностями, которые предоставляет национальный проект «Культура». Тем более, что мне Президентом было доверено возглавить рабочую группу Госсовета по этому направлению. С одной стороны, это признание культурной значимости Самарской области, а с другой – особая ответственность, ведь другие регионы будут ориентироваться на нас»В 2019 году пристальное внимание будет уделено капремонту учреждений, развитию театров.Что будет сделано?отметил, что в ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы. «Хотел бы, что наша общественность приняла активное участие в выборе проекта, в его оценке. А бизнес вспомнил бы о традициях меценатства, о том, как когда-то строился театр», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.