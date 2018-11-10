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Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»
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Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»

10 ноября 2018 23:36
286
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.

Сегодня в исполнении хора и Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучали "Ноктюрны" Клода Дебюсси, музыка из балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского.

В воскресенье, 11 ноября, в 13:00, музыканты исполнят симфонию №5 си-бемоль мажор Антона Брукнера.

Концерты проходят при традиционных аншлагах.

Огромное значение фестиваля для самарского региона отметил губернатор Дмитрий Азаров:

"На протяжении всех этих лет здесь, в Самаре, выступают блистательные музыканты, признанные мастера и молодые таланты. Хочу искренне вас поблагодарить за то тепло, за ту радость, которую вы дарите ноябрьской Самаре, и ещё раз сказать: «Виват, маэстро!» Валерию Гергиеву», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 
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Комментарии



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