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Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета

29 июня 2018 11:54
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Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу.

В воскресенье, 1 июля, в преддверии матча Испания - Россия, академический хор Самарского университета VIVAT будет исполнять любимые песни россиян для всех болельщиков, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу.

В этот день город ожидает наплыв иностранных болельщиков из Мексики и Бразилии, собирающихся поддержать свои сборные, которым уже на следующий день, 2 июля, предстоит играть в Самаре.

У входа в фанзону на площади имени Куйбышева академический хор Самарского университета VIVAT исполнит русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои спорта» и «Созвездье Гагарина», знаменитые «Катюшу», «Что так сердце растревожено», «Пора в путь-дорогу» и другие, ставшие легендарными произведения.

Тысячи болельщиков из России и из-за рубежа смогут послушать выступление артистов у первого корпуса Самарского университета на улице Молодогвардейской, 151. Напомним, большая часть этой улицы, прилегающей к площади имени Куйбышева, на время ЧМ-218 стала пешеходной.

Начало концерта: 1 июля, воскресенье, 14.00.

Адрес: ул. Молодогвардейская, 151, крыльцо корпуса Самарского университета.
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