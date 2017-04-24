Денис Бокурадзе: «Построить хороший театр внутри индустриального города — это сложная задача».

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«Сейчас театр очень активно работает над расширением. Мы хотим увеличить театр до 200 мест, сделать большой пристрой с другой стороны Дворца культуры с отдельным входом, с театральной аллеей, с хорошими парковками, хорошим внутренним оснащением. Т.е. Построить такой хороший театр внутри индустриального города. И как это совместить и соединить — это сложная задача. Над этим будут работать большие специалисты, в том числе опорный вуз Самары — архитектурно-строительный, который с удовольствием откликнулся на поддержку разработки этого проекта. Сейчас вопрос в финансах. Но нас активно поддерживает и город, и министр культуры Сергей Филиппов и областное правительство. Надеюсь, надолго это не затянется, тем более что в 2020 году театру-студии «Грань» исполнится 50 лет и может быть, такой подарок театр и получит. Мы работаем, создаем спектакли, ездим на фестивали, принимаем участие в интересных встречах — это все говорит о том, что театр развивается, двигается вперед. Как пойдет дальше, очень трудно предсказать, но планы грандиозные».