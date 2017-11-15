День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре

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18 ноября 1927 г. родился один из самых известных и любимых в нашей стране режиссеров – Эльдар Рязанов. В 2017 году поклонники его творчества отмечают девяностолетие мэтра. Рязанов внес большой вклад в развитие отечественного киноискусства, создав целый ряд поистине культовых фильмов, в персонажах которых зрители узнают своих коллег, знакомых, самих себя.Самара и Эльдар Рязанов связаны с момента его появления на свет. Мама будущего режиссера – Софья Михайловна приехала в родной город к матери и сестрам, где и родила сына. Она знала, что здесь, в доме 120 по улице Фрунзе, «помогут, позаботятся, согреют» самые близкие люди. Так Эльдар Рязанов стал самарцем.На 2017 год в Самаре запланировано открытие Музея Эльдара Рязанова. Экспозиция откроется в доме, где родился режиссер, и расскажет о тесной связи, которая существовала между ним и родным городом, отразит его биографию и творчество.В создании музея активное участие принимает семья режиссера, его самарские родственники и друзья, киноклуб-музей «Эльдар» (г. Москва), коллеги, актеры его фильмов, жители Самары, которые щедро делятся с музеем мемориальными предметами.Самарский литературный музей, который сейчас занимается созданием экспозиции, принял от самарских родственников Рязанова экспонаты: старинную мебель и предметы интерьера, которые находились в квартире, где родился режиссер. Сводный брат и дочь Рязанова преподнесли в дар несколько предметов и документов, отражающих биографию его родителей. Семья Владимира Андреевича Виттиха, самарского товарища Рязанова, передала подаренные режиссером предметы с автографом. Дарителем так же выступил Добрусин Виталий Аркадьевич, создатель альманаха «Самарские судьбы». Киноклуб-музей «Эльдар» (г. Москва) передал в музей архив киноафиш и фотографий Э.А. Рязанова. Поддержку и помощь музей нашел в Центральном государственном архиве Самарской области и Музее Большого театра (г. Москва). Коллекционеры и жители Самары передали в экспозицию предметы советского быта довоенного времени и военных лет – текстиль, предметы мебели и интерьера, одежду и обувь, игрушки, книги, фотографии, альбомы и дневники. Музей продолжает принимать и закупать предметы, которые в дальнейшем составят экспозицию Музея Эльдара Рязанова.Самарский литературный музей приглашает горожан отметить юбилей любимого режиссера. Весь день 18 ноября в музее будут звучать стихи Рязанова в авторском исполнении (фильм «Музыка жизни»). В 16:00 состоится показ художественного фильма «Андерсен. Жизнь без любви» (2006 г.). Вход свободный. Ждем поклонников творчества Эльдара Александровича в гости. Количество посадочных мест ограничено. Бронируйте по телефону: 332-11-22, сообщает Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.