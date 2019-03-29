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Больше сотни самарцев отправили заявки, чтобы спеть на сцене Филармонии

29 марта 2019 14:04
72
Больше сотни самарцев отправили заявки, чтобы спеть на сцене Филармонии
Заявки на кастинг принимались до 25 марта.

В Самарской государственной филармонии 30 марта состоится кастинг проекта «Бессмертные песни о войне»

нотыНапомним, в рамках этого проекта в мае на сцену Филармонии выйдут обычные жители Самары, чтобы исполнить песню о войне в сопровождении академического симфонического оркестра под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова.

Заявки на кастинг принимались до 25 марта.

В результате о своем желании принять участие в проекте заявили более сотни человек (80 заявок, включая сольные и коллективные), пишет Самру.ру.
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