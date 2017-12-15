Артисты Самарского театра оперы и балета примут участие в новогоднем фестивале «Путешествие в Рождество» в центре Москвы

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Для всех поклонников популярного музыкального жанра, москвичей и гостей столицы, концерт с участием солистов театра – Ирины Янцевой, Дили Шагеевой, Натальи Фризе, Натальи Бондаревой, Георгия Цветкова, Анатолия Невдаха, Антона Кузенка, Ивана Пилюкшина станет прекрасным подарком к Новому году.Представление состоится на тематической площадке «Руслан и Людмила» 31 декабря, 1 и 2 января (Тверская улица д. 1–3).Фестивальные мероприятия будут проходить с 31 декабря по 2 января на ул. Тверской от Триумфальной до Манежной площади, а также на Охотном ряду, Театральном проезде (до пересечения с ул. Петровкой) и Моховой (до пересечения с ул. Б. Никитская). Общая длина праздничного пешеходного участка составит 2,5 км, сообщает пресс-служба театра.