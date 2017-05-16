Альянс Франсез Самара приглашает на творческую площадку «Золотой цветок»

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Вы сможете познакомиться с французской сказкой «Золотой цветок», изготовить волшебный цветок, который нашел принц Гийом, чтобы получить руку принцессы Эглантины, научитесь с закрытыми глазами определять цветочные ароматы и, главное, сможете попрактиковаться во французском языке или сделать первые шаги в его освоении!Гостей ждут 20 мая с 16 до 18.30 в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155).