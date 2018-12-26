Александр Хинштейн обсудил с режиссером театра «Грань» Денисом Бокуразде строительство нового здания в сквере «Слава Труду»
26 декабря 2018 22:45
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Идея создания отдельно стоящего здания театра принадлежит Александру Хинштейну, он считает этот проект приоритетным в своей деятельности депутата от 158 избирательного округа, куда входит также город Новокуйбышевск.
Новый "дом" театра появится в Новокуйбышевском сквере Славы Труду.
На встрече с депутатом Денис Бокурадзе рассказал о том, как идут работы по проектированию нового здания. Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра "Грань" сможет принять в 4 раза больше зрителей, чем сейчас.
Он также показал депутату проект вспомогательных помещений театра, зрительской части и подсобных помещений, а также озвучил примерную стоимость оборудование, техники, оснащения сцены театра. И самое главное – показал эскизы нового фасада здания, которое будет выполнено в современном стиле Loft. Выбор стиля режиссера вполне устраивает. Он подразумевает неоднократные трансформации как зрительного зала, так и других театральных помещений, и, конечно же, сцены.
Следует заметить, что театр «Грань» - камерный театр. Его спектакли - это, в первую очередь, разговор со зрителем, авторский материал самого Дениса Бокурадзе, режиссера, который прославил наш регион и город Новокуйбышевск на Российском уровне.
6 золотых масок и гран-при театральный всероссийских фестивалей бесспорно убеждают нас, жителей и региональные власти в необходимости создать для театра ГРАНЬ отдельное здание, принадлежащее только ему.
Познакомившись с проектом здания театра, эскизом фасада, Александр Хинштейн поблагодарил Дениса Бокурадзе за уже проделанную работу и оценил предстоящий объем работ. Он также заметил, что к 2021 году, за три года театр должен быть обязательно построен. Этого события ждут не только жители Новокуйбышевска, но и весь регион.
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