Александр Хинштейн: «Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых».

76

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что в Россию впервые прибыли мощи Св.Николая Чудотворца.

«В воскресенье в Москву привезли мощи Св.Николая Чудотворца. Все время их пребывания в РФ Росгвардия будет обеспечивать безопасность святыни. Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых. 930 лет они не покидали Италию».