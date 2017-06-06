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Герои спектакля «Особые люди» - родители детей с аутизмом.
Актеры Театра "Самарская площадь" представили спектакль-читку пьесы Александра Игнашова о людях с аутизмом - "Особые люди"
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Актеры Театра "Самарская площадь" представили спектакль-читку пьесы Александра Игнашова о людях с аутизмом - "Особые люди"

6 июня 2017 23:26
107
Герои спектакля «Особые люди» - родители детей с аутизмом.
5 июня 2017 года. Самарский Дом Актёра.

Герои спектакля «Особые люди» - родители детей с аутизмом. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Игнашова.

"В "Симоновском зале" аншлаг! Впервые в России прочитан полный текст пьесы. Надо ли говорить о том, как волновались артисты и автор!
А затем - взволнованное, со слезами на глазах обсуждение пьесы, жизни "особых" детей и их родителей, нашего коллективного нравственного аутизма - равнодушия общества и государства. В зале среди участников обсуждения - студенты самарских вузов, артисты, театроведы, филологи, педагоги и родители "особых" детей.
Руководитель общественной организации "Остров надежды" Дмитрий Кондратьев обратил внимание присутствующих на то, что только в Самарской области 3 тысячи семей с детьми-аутистами.
Пьесу читали артисты театра «Самарская площадь»: Екатерина Репина, Вероника Агеева, Владимир Лоркин, Павел Скрябин, Анастасия Карпинская, Сергей Мухтаров, Юлия Мельникова, Сергей Булатов, Люсьена Назарян. Режиссёр читки – Владимир Лоркин.
Есть ощущение, что вместе мы начали большое дело.
Спасибо вам, друзья!
Театр "Самарская Площадь" - вы настоящие люди! ", - написал в Facebook Александр Игнашов.

Фото  А.Игнашова



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Комментарии



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