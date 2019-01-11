Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 12 января, 01:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

"А судьи кто?" Гурцкая раскритиковала предложение ввести цензуру в музыке

11 января 2019 22:57
164
Вместе с теВместе с тем певица призналась, что какие-то вещи на сцене её ошеломляют даже
Некоторые современные музыкальные произведения "просто шокируют", но это не является поводом для введения цензуры на эстраде. Так предложение певца Димы Билана прокомментировала заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая, передает life.ru.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства призналась, что какие-то вещи на сцене сегодня её ошеломляют даже "не как профессионального музыканта, а как мать". Однако певица убеждена в правильности положений Конституции РФ, согласно которым цензура в стране категорически запрещена. По мнению певицы, ограничения могут только помешать творчеству.

— К тому же возникает резонный вопрос: "А судьи кто?" Насколько их вкусы безупречны и объективны? — заявила Гурцкая в беседе с РИА "Новости".

Как отметила артистка, непристойные вещи регулирует Кодекс об административных правонарушениях и специальный закон, защищающий детей. Певица призвала научиться применять действующие нормы, а не "идти путём новых запретов".

Напомним, певец Дима Билан предложил ввести цензуру на эстраде, "чтобы не сваливаться в треш". Позже музыкант объяснил, что имел в виду.


Фото:   vk.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 января 2019  23:57
Таким образом, покупатель сможет видеть реальный состав товара и делать осознанный выбор.
В России начнут "открыто" маркировать молочные продукты с растительными жирами
Таким образом, покупатель сможет видеть реальный состав товара и делать осознанный выбор. Социум
141
11 января 2019  21:46
Установлено, что обыкновенный шоколад может эффективно бороться с симптомами кашля.
Специально для сладкоежек. Учёные нашли неожиданное средство от кашля
Установлено , что обыкновенный шоколад может эффективно бороться с симптомами кашля.   Социум
156
11 января 2019  21:37
Толщина льда на Волге у Самары менее десяти сантиметров, есть промоины и полыньи.
МЧС предупреждает: Выход на лёд опасен!
Толщина льда на Волге у Самары менее десяти сантиметров, есть промоины и полыньи.  Социум
143
Весь список

Здравоохранение
10 января 2019  13:54
В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой.
В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой
Один из них — трехлетний ребенок. Здравоохранение
308
10 января 2019  10:45
В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень
В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень
Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Здравоохранение
163
7 января 2019  18:08
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания.
Учёные "убили" рак крови стволовыми клетками
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания.  Здравоохранение
762
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
121
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
124
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
369
Весь список
Туризм
11 января 2019  09:56
Немцы признались в неприязни к русским туристам Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят.
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
252
27 декабря 2018  12:51
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
426
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
388
Весь список
Образование
11 января 2019  11:57
В Нефтегорске разрешили строить детсад
В Нефтегорске разрешили строить детсад
На участке никакие артефакты или культурные объекты найдены не были. Образование
215
10 января 2019  14:37
В год своего столетия и накануне празднования 120-летия аграрного образования в Самарской губернии, Самарская ГСХА повысила свой статус официально став университетом.
В Самарской области появился новый университет
В год своего столетия и накануне празднования 120-летия аграрного образования в Самарской губернии, Самарская ГСХА повысила свой статус официально... Образование
334
10 января 2019  13:50
Самарская сельхозакадемия станет Аграрным университетом
Самарская сельхозакадемия станет Аграрным университетом
Вуз был организован в 1919 году. Образование
323
Весь список

Культура
11 января 2019  23:25
Назначение на должность может состояться в ближайшее время.
Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского Академического Театра Драмы
Назначение на должность может состояться в ближайшее время.  Культура
135
11 января 2019  22:57
Вместе с теВместе с тем певица призналась, что какие-то вещи на сцене её ошеломляют даже
"А судьи кто?" Гурцкая раскритиковала предложение ввести цензуру в музыке
Вместе с тем певица призналась, что какие-то вещи на сцене её ошеломляют даже "не как профессионального музыканта, а как мать".  Культура
147
11 января 2019  12:51
Самарская козочка Забияка из зоопарка выступила в балете
Самарская козочка Забияка из зоопарка выступила в балете "Эсмеральда"
Успешная карьера козы на сцене всеми любимого театра началась в 2017 году. Культура
216
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
441
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
628
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
843
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
606
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
818
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
764
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1001
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
655
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1264
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1447
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1257
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1600
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1988
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2161
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3389
Весь список

Мероприятия
В селе Сосновка состоится главное автоспортивное событие зимы- гонка чемпионов
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
В СОУНБ состоится литературный вечер «Рождение книги», посвященный творчеству православного писателя Николая Агафонова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные