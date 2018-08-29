«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске

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Яблочное оригами и жонглирование, кулинарный конкурс и дегустация яблочных блюд – все это впервые на празднике «Яблочный фест», который состоится в воскресенье 2 сентября в 12.00 на центральной площади села Сергиевск Самарской области (0+).Не случайно местом проведения стал Сергиевск, который слывет «Яблочной столицей» Самарской губернии. В этом районе находятся крупнейшие сады, где выращивают десятки сортов яблок, клубники, смородины.«ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТ» станет не просто развлечением и угощением! Опытные агрономы садоводческого предприятия «Сургутское» проведут мастер-классы по обрезке, прививкам и другим методам ухода за садом. Дачникам и владельцам приусадебных участков наверняка будет интересно послушать о современных методах борьбы с вредителями, о новых сортах, выведенных с учетом нашей зоны, да и просто приобрести проверенные саженцы.Каждый интересующийся сможет задать агроному вопрос: какой сорт будет наиболее сладким, а какой лучше сохранится? Как самому скрестить разные сорта и получить новый? Как грамотно спланировать капельное орошение? И многое-многое другое. Дачники могут даже показать фото заболевшего растения, а профессионалы дадут абсолютно бесплатную консультацию и рекомендации.Ну и как же без дегустации? Посетители смогут попробовать плоды яблочно-ягодной агрономии и яблочной кулинарии, выбрать победителя кулинарного шоу и самый главный королевский сорт.Детей и взрослых ждет множество развлечений: ростовые куклы и 3D-фрукты, яблочный бильярд и жонглирование, раскраски и роспись пряников, конечно, много-много призов и сувениров. И это еще не все! Зажигательный концерт, диджей, группы «Комиксы» и «Кавер-бэнд» .Также состоится ярмарка фермерской продукции, народных промыслов и сувениров.Организаторами мероприятия выступают Администрация Сергиевского района и ГК СИНКО (торговая марка «ЯФО»)