XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» состоится в Сызрани
10 августа 2018 11:59
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С 13 по 19 августа 2018 года в Сызрани состоится XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» (0+).
Учредителями и организаторами фестиваля являются Администрация г.о. Сызрань, Управление культуры Администрации г.о. Сызрань и Международная федерация «Еврооркестрии».
За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 иностранных гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и Бразилии. В этом году на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники – члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской, Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках Фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города, сообщает пресс-служба облправительства.
В программе фестиваля:
- открытие художественной выставки;
- торжественная церемония открытия XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»;
- концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты);
- летняя творческая школа художников;
- творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов;
- конкурсные прослушивания (сценическая программа, плац-концерт) участников II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В.М. Халилова;
- арт-пикник «Планета маленького принца» (площадь Сызранского Кремля);
- праздничное шествие «По главной улице с оркестром»;
- дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади;
- гала-концерт участников фестиваля;
- городской праздник «Сызранский помидор»;
- торжественная церемония награждения участников XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В.М. Халилова.
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