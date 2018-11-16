Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
16 ноября 2018 13:44
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20 ноября в 15:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки «Солженицын в контексте истории России» к 100-летию со дня рождения всемирно известного писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) Александра Исаевича Солженицына.
Выставка представит широкий спектр взглядов на творчество и жизненную позицию А.И. Солженицына. От восторга и обожания, как в книге Л.И. Сараскиной «Александр Солженицын» из серии «Жизнь замечательных людей» (2008), до резкой критики в книгах В.С. Бушина «Александр Солженицын: гений первого плевка» (2005) и «Тотальный проект Солженицына» (2013).
Посетители увидят выпуски журнала «Новый мир» 1962–63 гг. из фонда библиотеки, в которых впервые были опубликованы рассказы Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», а также книги с автографами А.И. Солженицына и его супруги Наталии.
Ценную краеведческую информацию несут опубликованные на страницах книг и периодических изданий свидетельства пребывания писателя в нашем городе в 1939, 1950 и 1995 годах.
Третий приезд Солженицына – для участия в конференции, посвященной проблемам российского земства, – стал для нашего края культурным событием российского масштаба. Тогда во время прогулки по Самаре писателя сопровождали главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный и доктор исторических наук, профессор, первый проректор, заведующий кафедрой Российской истории Самарского университета Петр Кабытов, которые поделятся воспоминаниями о писателе на открытии выставки. Также выступит доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Михаил Перепелкин. Отрывки из произведений А.И. Солженицына прочтет актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов.
По выставке организуются экскурсии для групп не менее 10 человек. Запись: 335-68-53.
В отделе абонемента СОУНБ (ул. Мичурина, 58) также пройдет выставка изданий, посвященная 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына – «Солженицын: жизнь как духовное восхождение». В экспозицию войдут художественные произведения писателя, а также литературно-исторические исследования и мемуарная литература. Книги, представленные в отделе абонемента, можно получить на дом.
Обе выставки продлятся с 20 ноября до 13 декабря.
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