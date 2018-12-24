Выставка «Зимние истории особняка Клодта» пройдет в Самаре

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Выставка «Зимние истории особняка Клодта» - это несколько сюжетов, которые связаны с памятными датами и объединены в одну большую историю о прошлом нашего города, разворачивающуюся на фоне зимы и новогодних праздников.Памятных дат у Детской картинной галереи в уходящем году сразу три: особняку Клодта, в котором находится музей, исполняется 120 лет; его первый хозяин, купец Иван Андреевич Клодт родился 170 лет назад, а десять лет спустя в московской, тоже купеческой, семье родился будущий «самарский» архитектор Александр Александрович Щербачев.И Клодту, и Щербачёву посвящены залы на выставке, документы и изображения для которых музею предоставил Центральный государственный архив Самарской области. Купец и хозяин особняка больше представлен с деловой стороны: официальная переписка, фотографии конторы и интерьеров магазина (из семейного архива потомков управляющего), прошение о строительстве и проект дома.А вот для знакомства с архитектором Александром Александровичем Щербачёвым, который построил особняк Клодта и десятки других самарских домов, с годами определивших лицо города, был выбран более личный ракурс. На выставке показаны фотографии из семейного альбома Щербачевых: интерьеры дома, жена- Александра Петровна, в девичестве Алабина – в самых разных образах, от неожиданных маскарадных до повседневных, Щербачёв на природе и охоте, маленький сын, который тоже станет архитектором, и много других житейских деталей, которые обычно остаются в тени, но которые так важны для понимания и знакомства с человеком.Тема самарской архитектуры начала прошлого века и разных отношениях с ней Самары сегодняшней разворачивается в каминном зале музея.Рассказывая о людях из позапрошлого века, их делах и домах, выставка «Зимние истории особняка Клодта» расскажет и о рождественских традициях тех времён. Как выглядели ёлочные базары, чем наряжали ёлку, какие маскарадные костюмы шили и что дарили детям - все эти сюжеты можно увидеть на фотографиях, сделанных в ателье Карла Буллы, которые были предоставлены для выставки Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Ёлку украсят современные авторские игрушки, а в витринах можно будет увидеть ватные и картонные ёлочные игрушки из частной коллекции.И, конечно, зимнюю выставку в детском музее было бы трудно себе представить без детской комнаты. Она позволит заглянуть в детский мир дореволюционной России, где нашлось место и новогоднему ожиданию чуда, и сказочным историям, а ещё здесь можно будет вспомнить и разыграть сюжет одной из самых зимних сказок - «Щелкунчика».6+