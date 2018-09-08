Всё готово к началу Фестиваля студентов в Самаре
8 сентября 2018 11:43
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Всё готово к началу Фестиваля студентов Студфест63, сообщает Департамент информационной политики региона. В 15.00 начнут свою работу интерактивные площадки! 2-я очередь набережной погрузится в атмосферу живого праздника и драйва! А после концерта певицы Елены Темниковой искупается в лучах уникального мультимедийного светового представления!
Напомним, сегодня на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр.
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