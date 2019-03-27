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Всемирный день театра в Самаре: афиша мероприятий

27 марта 2019 10:26
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Всемирный день театра в Самаре: афиша мероприятий
Во Всемирный день театра, 27 марта, муниципальные театры приглашают жителей и гостей города посетить мероприятия, приуроченные к Дню театра.

Программа мероприятий:

12.00 – литературная гостиная «Искусство – театр кукол» театр «Лукоморье» (пр.Ленина,14, Самарская областная юношеская библиотека, встреча со школьниками) 

12.00 – спектакль «Табакерка» театра «Лукоморье» (школа №91, ул.Балаковская,10а)

12.00 – «Театральная гостиная» - творческая встреча с режиссером С.Рубиной и художником-оформителем спектаклей Г.Пашиным, театр «Камерная сцена». Участие бесплатное, запись по тел. 333-48-71. Адрес: ул.Некрасовская,27

(6+)

13.00 – «Маленький театр в большом городе», экскурсия по зданию театра «Самарская площадь» (ул.Садовая,231). Участие бесплатное, запись по тел. 337-41-51, 337-77-48

13.30 – открытая репетиция нового спектакля по пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» с режиссером Романом Габриа (г. Санкт-Петербург), театр «Самарская площадь». Участие бесплатное, запись по тел. 337-41-51, 337-77-45.Адрес: ул.Садовая,231

18.30 – юбилейный 500-ый спектакль «Роддом» театр «Самарская площадь» (ул.Садовая,231). По окончании спектакля капустник для зрителей и актеров

18.30 – спектакль «Чемоданчик» театра «Витражи» (ДКЖ им.Пушкина, ул. Л. Толстого,94).

(12+)

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