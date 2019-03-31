"Война Анны" получила "Нику" как лучший российский фильм
31 марта 2019 12:55
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Гран-при национальной кинематографической премии "Ника" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии прошла в субботу в столичном театр "Русская песня".
"Увидев фото Марты (Козловой, исполнительницы главной роли) я понял, что героиня у нас есть. Спасибо продюсерам - с вами было хорошо", - сказал Федорченко.
Марта Козлова также получила "Нику" за лучшую женскую роль.
На победу в главной номинации "Лучший игровой фильм" также претендовали картины Алексея Германа "Довлатов", Авдотьи Смирновой "История одного назначения", Кирилла Серебренникова "Лето", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек который удивил всех", сообщили организаторы премии.
Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино. Премия была учреждена по инициативе кинорежиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко и с тех пор вручается ежегодно. Президент премии - режиссер Андрей Кончаловский.
Кадр из фильма Война Анны
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