В самарском в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе

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14 июля в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе (6+). Такие окна украшались яркими витражами в виде звезды или распустившегося цветка. Участники создадут свою собственную розу из цветного скотча и картона!Занятие будет проходить один раз в 16:00.Записываться можно по телефону Музея: 8-846-333-24-98.Стоимость занятия: 250 рублей с ребенка.Адрес Музея: Самара, ул. Красноармейская, 15.