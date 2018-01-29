В самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова
29 января 2018 10:44
174
30 января в 18:30 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится творческий вечер Андрея Антонова. В программе концерта – романсы и арии
зарубежных, русских и советских композиторов, русские народные песни и духовные песнопения. В концерте принимают участие солисты, хор и симфонический оркестр
театра.
Андрей Антонов один из самых известных представителей оперной труппы Самарского театра оперы и балета, исполнитель сложнейших партий басового репертуара. Уже более
20 лет он работает на самарской сцене. В классическом репертуаре артиста более 60 оперных партий. В концертном – около 700 произведений различных жанров, в том числе
тематические и монографические программы, романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, а также партии баса в произведениях кантатно-ораториального
жанра. Постоянный участник международных оперных фестивалей и концертных программ – искусство исполнителя хорошо известно в России и за рубежом, что отражают
гастроли в более чем 20 странах на всех континентах.
Фото: Дильдина Светлана.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 января 2018 15:01
О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих задач говорит и хорошая оценка на командно-штабных... Социум
30
29 января 2018 14:49
Отдельное внимание эксперты ОНФ обратили на состояние спортивных залов, состояние тренажеров, спортинвентаря, освещенность и температурный режим... Социум
84
29 января 2018 11:12
Их будут готовить с учетом требований будущей цифровой экономики. Социум
119
Здравоохранение
29 января 2018 09:38
В частности, речь идёт о провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Здравоохранение
136
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
412
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
300
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
247
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
281
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
272
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
595
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1180
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
315
Образование
26 января 2018 17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities. Образование
338
26 января 2018 14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ. Образование
256
26 января 2018 12:47
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
285
Культура
29 января 2018 13:34
Участники обсудят роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны и другие смежные темы. Культура
103
29 января 2018 12:25
Показы состоятся в кинотеатре "Художественный". Культура
101
29 января 2018 10:44
Мероприятие состоится на малой сцене. Культура
173
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
140
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
532
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
524
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1579
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
510
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
499
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6914
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2491
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9443
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3292
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1914
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2356
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2233
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1874
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3491
Мероприятия