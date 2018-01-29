В самарском театре оперы и балета состоится творческий вечер солиста театра, заслуженного артиста России Андрея Антонова

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30 января в 18:30 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится творческий вечер Андрея Антонова. В программе концерта – романсы и ариизарубежных, русских и советских композиторов, русские народные песни и духовные песнопения. В концерте принимают участие солисты, хор и симфонический оркестртеатра.Андрей Антонов один из самых известных представителей оперной труппы Самарского театра оперы и балета, исполнитель сложнейших партий басового репертуара. Уже более20 лет он работает на самарской сцене. В классическом репертуаре артиста более 60 оперных партий. В концертном – около 700 произведений различных жанров, в том числетематические и монографические программы, романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, а также партии баса в произведениях кантатно-ораториальногожанра. Постоянный участник международных оперных фестивалей и концертных программ – искусство исполнителя хорошо известно в России и за рубежом, что отражаютгастроли в более чем 20 странах на всех континентах.Фото: Дильдина Светлана.