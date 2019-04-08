В самарском регионе стартует проект «Культурное сердце России»

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По поручению Губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»с 8 апреля в Самарской области стартует общественный проект «Культурное сердце России», который дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.Стать участником проекта может каждый житель губернии, пройдя опрос в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63, или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта.Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных площадях населенных пунктов, возле зданий администраций и Домов культуры. (Список пунктов анкетирования будет опубликован дополнительно).Самарцам предлагается ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т.д.После подведения итогов опроса в каждом муниципалитете будут сформированы планы проведения культурно-массовых мероприятий на лето 2019 года, максимально учитывающие потребности и интересы жителей, сообщает пресс-служба облправительства.