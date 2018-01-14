В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"

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Сегодня 14 января в 12.00 в Загородном парке состоится одиннадцатый ежегодный фестиваль зимних народных забав "Славянская зима"!Традиционные задор и веселье, яркие впечатления, множество старых и новых друзей - лишь малая часть того, что ждет вас на празднике!