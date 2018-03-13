В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
13 марта 2018 13:18
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Завтра, 14 марта, самарцев приглашают в Малый выставочный зал библиотеки на открытие комплексной выставки изданий в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта». Мероприятие приурочено приуроченного к 150-летию со дня рождения писателя.
Начало в 15:00.
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