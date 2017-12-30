В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
30 декабря 2017 11:19
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6 января, в субботу, в 16:30, в гостиной музея модерна (ул. Красноармейская, 15) состоится концерт «Cantus Angelicus. Музыка Рождества».
Слушателям будет представлен редкий инструмент – клавесин-спинетино работы петербургского мастера Александра Попова по образцу итальянского инструмента ХVII века.
В программе: И. С. Бах, И. Я. Фробергер, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, рождественские лютеранские хоралы, ноэли французских композиторов.
Исполнитель - Марина Ишина (Санкт-Петербург).
Марина Ишина – выпускница кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ (2015).
Проходила стажировку в Италии на летней академии Кристофера Стембриджа (Вальвасоне, 2016), во Франции на мастер-курсе Скипа Семпе (Париж, 2017), в Нидерландах на мастер-курсе Ричарда Игарра (Утрехт, 2017).
С 2015 года по настоящее время – руководитель студии клавесина и органа творческого объединения "Школа Канторум" (г. Петергоф).
Помимо преподавания ведёт активную концертную и лекционно-просветительскую деятельность. В 2016-2017 годах стала инициатором проекта «Все сочинения Иоганна Якоба Фробергера для клавира в Санкт-Петербурге». Выступает как исполнитель на четырёх музыкальных инструментах – органе, клавесине, клавикорде и карильоне.
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Комментарии
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