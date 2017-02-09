В галерее «Новое пространство» откроется выставка «Я видел Слово, я говорил с ним»

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14 февраля 2017 года в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует выставка «Я видел Слово, я говорил с ним» на тему совместного проекта СОУНБ и Самарского отделения Союза писателей России «Народная библиотека Самарской области». Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры уже около десяти лет. С целью популяризации местной литературы в рамках проекта издаются произведения ведущих писателей области и молодых талантливых авторов.Предстоящая выставка станет своеобразным откликом на мир самарской литературы – мир бесконечного смыслового содержания и творчества. Произведения самарских литераторов будут представлены через творческую игру художников, иллюстраторов, дизайнеров. Это фантазия, где книга – главное действующее лицо, где литературное произведение оживает и приглашает к взаимодействию. Если автор произведения один, то версий его трактовки и воображаемых миров столько, сколько читателей у этого произведения. Художники предложат визуальные версии текста. Зрителю предлагаются книги, тексты, произведения, темы, слова, звуки... Дальше работает фантазия читателя.Выставка будет разделена на условные «главы», в которых будут представлены военная и духовная литература, деревенская проза и романы-путешествия, литература для детей и серия литературных журналов. Отдельная «глава» – о поэзии Михаила Анищенко и Евгения Чепурных, в разделе о будущем – еще не изданное произведение Дмитрия Ахметшина.Проект «Я видел Слово, я говорил с ним» планируется сделать передвижным, благодаря чему читатели всей области смогут познакомиться с самарскими авторами, бережно относящимися к традициям русской классической литературы.