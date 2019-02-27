В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти

143

2019 – Год театра в России. Этой весной балетная труппа САТОБ отправится на гастроли в Тольятти.14 апреля в ДК «Тольятти» имени Николая Абрамова мы покажем премьеру нынешнего сезона – поставленный в декабре балет Генриха Майорова «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна. «Чиполлино» – хит семейного репертуара: эффектные классические танцы в нем бесшовно встраиваются в динамичный сюжет, воплощенный в задорной пантомиме.18 апреля на той же площадке мы представим «Спящую красавицу», поставленную в 2011 году Габриэлой Комлевой. Этот балет продолжает традиции санкт-петербургской школы: знаменитая балерина Кировского (Мариинского) театра воссоздала для самарской сцены хореографию Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева.Спектакли пройдут под фонограмму.Адрес ДК «Тольятти»: бульвар Ленина, стр. 1.