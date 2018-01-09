В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
9 января 2018 10:36
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В ближайшее воскресенье 14 января в Самаре состоится ежегодный зимний праздник - «Славянская зима 2017».
В программе традиционные русские народные игры на свежем воздухе, потешные бои, штурм снежной крепости, выставка-ярмарка изделий народного творчества.
Начало в 12:00, пишет Самру.ру.
Вход свободный.
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