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Новости /  Общество /  Культура  

В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья

9 января 2018 10:36
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В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья Приглашают всех желающих.
Приглашают всех желающих.

В ближайшее воскресенье 14 января в Самаре состоится ежегодный зимний праздник - «Славянская зима 2017».
В программе традиционные русские народные игры на свежем воздухе, потешные бои, штурм снежной крепости, выставка-ярмарка изделий народного творчества.

Начало в 12:00, пишет Самру.ру.
Вход свободный.
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