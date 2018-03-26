В Тольятти пройдут гастроли знаменитого Cirque du Soleil
26 марта 2018 10:30
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Фантастический канадский цирк представит на площадке «Лада-Арена» шоу «Ovo» о жизни в мире насекомых. На арене распустится гигантский 9-метровый цветок, будет установлено яйцо на 8,5 метра, на стену спроецируется изображение сказочного леса, и зритель по-настоящему ощутит себя частью этого микромира - крошечным муравьем.
Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку… И его чувство не остается без ответа.
Стоимость билетов: от 1760 до 5000 рублей в зависимости от категории, пишет Самру.ру.
Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России: «Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением».
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